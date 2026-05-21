Intergamma wint marktaandeel in Nederland, verliest in België

Intergamma, het bedrijf achter de Gamma– en Karwei-bouwmarkten, zag vorig jaar omzet en winst stijgen. Het marktaandeel van de de-het-zelf retailer neemt toe in Nederland, maar staat onder druk in België.

Meer bezoekers in de winkels

Intergamma meldt over 2025 een omzetstijging met 3% naar iets meer dan 2 miljard euro. De De EBITDA steeg met 19% van 148 miljoen euro in 2024 naar 176 miljoen vorig jaar. In Nederland groeide de omzet met 4%.

Het totale aantal mensen dat een Gamma- of Karwei-bouwmarkt bezocht steeg vorig jaar met 1,7 miljoen tot 73 miljoen. Mensen blijven fysieke winkels bezoeken vanwege het persoonlijk advies door getrainde medewerkers en specialisten, inspiratie en directe beschikbaarheid van producten, zegt het bedrijf.

Het gecombineerde marktaandeel in Nederland met beide formules steeg met 0,4% naar 20,3%. In België, waar de gehele doe-het-zelfmarkt al langere tijd onder druk staat, zakte het marktaandeel van Gamma met 0,2%.

Op 26 mei publiceert Intergamma de belangrijkste verduurzamingsresultaten in haar duurzaamheidsverslag. “Duurzaam klussen wordt steeds meer de norm. Klanten verwachten transparantie en betaalbare, verantwoorde keuzes. Daar blijven we vol op inzetten,” aldus CEO Joost de Beijer. Onderzoek van Intergamma bevestigt dit: meer dan de helft van 1000 ondervraagden verwacht van bouwmarkten nadrukkelijk ondersteuning als het gaat om verduurzaming.