Bestuur Fnac Darty stemt in met overnamebod van Daniel Kretinsky

De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky is weer een stap dichter bij de volledige overname van de Franse retailreus Fnac Darty. Het bestuur van de retailer stemt unaniem in met het overnamebod. Nu de mededingingsautoriteiten nog…

Breedgedragen steun

Het bestuur van Fnac Darty, onder leiding van voorzitter Jacques Veyrat, benadrukt in een persbericht dat het bod van Kretinsky’s EP Group “in het belang is van het bedrijf, zijn aandeelhouders en werknemers”. In een markt die gekenmerkt wordt door ingrijpende veranderingen, biedt de overname volgens het bestuur “een stabiele aandeelhoudersbasis om de langetermijnstrategie te verwezenlijken”.