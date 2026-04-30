Dreame zet Europese ambities kracht bij met eerste winkel in de Benelux

Dreame Technology, de snelgroeiende Chinese fabrikant van slimme huishoudtoestellen, zet zijn Europese expansie verder met de opening van een eerste fysieke winkel in de Benelux volgende week. De primeur is voor Den Haag.

Interactieve showroom

Vanaf 9 mei verwelkomt het merk consumenten in zijn nieuwe Dreame-store in de Westfield Mall in Den Haag. Consumenten kunnen hier niet enkel terecht om Dreame-producten te kopen, maar ook om ze uit te proberen. De winkel wordt opgezet als een echt belevingscentrum, op het snijvlak van technologie en het dagelijks leven. Consumenten kunnen rekenen op persoonlijk advies, live demonstraties en advies op maat dat aansluit op hun behoeften.

“Onze eerste winkel in de Benelux is veel meer dan enkel een verkooppunt,” zegt Sean Chen, Managing Director van Dreame Western Europe. “Het is echt een interactieve showroom waar bezoekers het volledige gamma kunnen testen en vormt zo een belangrijke mijlpaal in onze strategie om dichter bij de Europese consument te staan. Met deze opening willen we onze groei in de markt verder versnellen.”

De timing van de opening is niet toevallig: Dreame groeit explosief in Europa en breidt, naast zijn focus op e-commerce en verkoop via retailpartners, nu ook zijn fysieke aanwezigheid in belangrijke markten verder uit.