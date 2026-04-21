Vijf weetjes over John Ternus, de nieuwe CEO van Apple

Apple krijgt voor zijn vijftigste verjaardag een nieuw CEO: John Ternus, zelf ook 50, volgt Tim Cook op, die na 15 jaar aan het roer stopt. De elektronicareus kiest dit keer voor een echte “productenman”: Ternus bouwde zijn carrière volledig uit binnen de hardwaredivisie. Maar wat valt er nog te weten over de man?

1. Jongste lid van Apple-directieteam

Ternus is een Apple-veteraan met 25 jaar ervaring: hij startte er in 2001 en groeide snel door. Al na drie jaar werd hij manager, in 2013 vicepresident. Toen Ternus in 2021 promoveerde tot senior vice president hardware engineering, was hij het jongste lid van het executive team.