Coolblue opent nieuw magazijn voor tv’s en witgoed in Antwerpen

Coolblue vergroot zijn logistieke capaciteit met een nieuw tv- en witgoeddepot in Antwerpen. Het bijna 4.000 vierkante meter grote centrum moet de groei van CoolblueBezorgt ondersteunen, de eigen bezorg- en installatieservice, en zorgt voor honderd banen.

Voor snellere leveringen

Het nieuwe depot is strategisch gelegen op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen, vlak bij belangrijke verkeersaders zoals de E17, E19 en A12, om klanten sneller en efficiënter te bedienen. Het gebouw met BREEAM Excellent-certificaat beschikt over een recyclagezone en voorzieningen om de eigen vloot verder te elektrificeren. Ook is er bijna 400 vierkante meter kantoorruimte.



Het nieuwe depot in Antwerpen komt er naast de bestaande centra in Gent en Nijvel. Samen vormen ze de ruggengraat van het logistieke netwerk van Coolblue in België. Sinds 2017 heeft de retailer immers een eigen bezorg- en installatieservice voor grote elektronica, zoals wasmachines, koelkasten en televisies. In het nieuwe depot starten vandaag al ruim negentig bezorgers, maar Coolblue is nog op zoek naar vijftien extra medewerkers.