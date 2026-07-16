[Analyse] MediaMarkt “top of mind”, maar Bol pakt de omzet

MediaMarkt geldt voor Nederlandse consumenten als het bekendste elektronicamerk, maar Bol trekt de meeste kopers. Onderzoek van Behavio toont hoe sterk de oorsprong van een retailer nog altijd doorwerkt in zijn marktpositie.

Oorsprong bepaalt positie

MediaMarkt heeft de hoogste mentale beschikbaarheid in de Nederlandse elektronicamarkt: 74% van de ondervraagden denkt bij elektronica aan de keten. Toch koopt 71% bij Bol, tegenover 63% bij MediaMarkt. Bol geniet ook de meeste sympathie, met een score van 85%.