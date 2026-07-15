Lab9 verdubbelt winkelruimte in sterkste vestiging

Lab9 heropent op 18 juli zijn vernieuwde winkel in Sint-Martens-Latem. De Apple-reseller investeerde 400.000 euro in de renovatie en verdubbelde de winkelruimte van 100 naar 200 vierkante meter.

Ruimte voor advies

De vestiging boekte in 2025 een recordomzet van 7 miljoen euro, 17% meer dan een jaar eerder. Daarmee was Sint-Martens-Latem de best presterende winkel van de keten. Lab9 verwacht dat de uitbreiding opnieuw voor omzetgroei zal zorgen.

“Met het gemak van online shopping hebben fysieke winkels nog één grote troef: de mogelijkheid om je nieuwe toestel in het echt te zien en in je handen te hebben. Die ervaring willen we in Sint-Martens-Latem nu ten volle bieden”, zegt topman Geert Coolman.

De retailer creëerde de extra verkoopruimte binnen het bestaande pand. Door de technische ruimte te verkleinen en muren te verplaatsen, kwam meer plaats vrij voor producten, advies en dienstverlening. In de vernieuwde vestiging komen drie servicetafels, een eigen hersteldienst en een leslokaal voor gratis opleidingen. Lab9 breidt ook het team uit van zeven naar negen medewerkers.

Verhuizingen op til

De winkel krijgt het Apple Premium Partner-design, dat Lab9 samen met Apple ontwikkelde. Sint-Martens-Latem is de vijfde vestiging met dat concept en de eerste waar de omschakeling binnen hetzelfde pand plaatsvond. Voor andere winkels verwacht Lab9 dat een verhuis nodig zal zijn.

Lab9 Stores telt 31 Belgische vestigingen. De winkeldochter boekte in 2025 een omzet van 116 miljoen euro en had eind dat jaar 203 medewerkers.