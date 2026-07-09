MediaMarkt wordt “meest betrouwbare techplatform van Europa”

In een complexe, gedigitaliseerde wereld maakt MediaMarktSaturn van vertrouwen de doorslaggevende groeimotor. De retailer verwacht de resterende goedkeuringen voor de overname door JD.com in de tweede helft van 2026.

“Echte mensen, echt advies”

“Moments of Trust”: dat is de kern van de nieuwe strategie die MediaMarktSaturn woensdag in Hamburg presenteerde op haar Strategy Day. Vertrouwen en hechte klantrelaties worden de komende drie jaar doorslaggevende succesfactoren. Aankoopbeslissingen worden immers complexer, consumenten gaan op zoek naar begeleiding en betrouwbaarheid. De doorslaggevende vraag die miljoenen klanten zich dagelijks stellen, is: wie kan ik vertrouwen? “Het antwoord: MediaMarktSaturn”, aldus het persbericht.