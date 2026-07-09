Saturn krijgt nieuwe rol naast MediaMarkt

Binnen Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt, krijgt Saturn een nieuwe rol: het merk wordt voortaan gepositioneerd als een submerk voor liefhebbers van vooruitstrevende technologie en zal corners openen in MediaMarkt-vestigingen.

Nieuwe klantengroepen bereiken

Over de toekomst van Saturn binnen de groep Ceconomy wordt al langer gespeculeerd. De afgelopen jaren kromp het winkelnetwerk van de keten in Duitsland drastisch, van zo’n 150 vestigingen enkele jaren geleden tot amper 27 momenteel. Veel voormalige Saturn-winkels werden gesloten en heropend als MediaMarkt, wat in de betreffende winkels leidde tot een gemiddelde omzetstijging van 10%, volgens Ceconomy.

Er zullen nog meer winkels naar MediaMarkt worden omgebouwd, maar verdwijnen zal Saturn niet: Ceconomy wil het voortaan als submerk voor technologieliefhebbers positioneren, met de focus op trends, hoogwaardige producten en exclusiviteiten. Vanaf 2027 verschijnen er Saturn-showrooms in winkels van MediaMarkt en op andere locaties. Zo wil het bedrijf nieuwe klantengroepen bereiken.

Woensdag presenteerde MediaMarktSaturn zijn nieuwe driejarenstrategie, waarin vertrouwen centraal staat als groeimotor. In een complexe, digitale wereld gaan consumenten meer dan ooit op zoek naar begeleiding en betrouwbaarheid, aldus de retailer.