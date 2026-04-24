Fnac Darty groeit sterk online

In afwachting van het overnamebod van investeerder Daniel Kretinsky noteert elektroretailer Fnac Darty een beperkte groei op de Franse thuismarkt, maar sterke cijfers in België, Portugal en Spanje.

Succesvolle marktplaats

In het eerste kwartaal van 2026 groeide de omzet van Fnac Darty met 0,9% op vergelijkbare basis en 1% in reële termen naar 2,3 miljard euro. De brutomarge ging er met 10% op vooruit. Terwijl de verkopen in de fysieke winkels zo goed als stabiel blijven, is de groei te danken aan een stijging van de onlineverkoop met 5,4%. Mede dankzij het succes van de marktplaats is online nu al goed voor 22% van de totale omzet.