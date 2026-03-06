Ceconomy-CEO stapt op na amper negen maanden, Nederlander nieuwe baas?

(update) Ceconomy (MediaMarkt en Saturn) moet alweer op zoek naar een nieuwe CEO. Kai-Ulrich Deissner heeft aangekondigd zijn functie neer te leggen, enkele maanden na zijn definitieve benoeming. Volgt de Nederlander Remko Rijnders hem op?
Verrassend vertrek
Deissner, die sinds februari 2023 als CFO bij Ceconomy actief was, nam in mei 2025 tijdelijk de CEO-rol over na het vertrek van Karsten Wildberger. Die ruilde de bestuurskamer in voor de politieke arena als minister in de nieuwe Duitse regering. In september 2025 werd Deissner officieel bevestigd als CEO, maar nu kondigt de topman aan in de loop van dit jaar alweer te vertrekken. Het vertrek zou “om persoonlijke redenen” zijn.