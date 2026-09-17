Coolblue naar Sint-Niklaas: “nog 10 extra winkels in België”

Coolblue opent eind dit jaar een nieuwe winkel in Sint-Niklaas, waar de elektronicaretailer neerstrijkt in het Krea Park. Het wordt de dertiende Belgische vestiging en de eerste in het Waasland. Volgende halte: Gosselies.

Derde opening dit jaar

De winkel krijgt een verkoopoppervlakte van ongeveer 800 vierkante meter, binnen een totale winkelruimte van 1.200 vierkante meter. Klanten zullen er meer dan 1.000 producten kunnen bekijken en testen, van smartphones en laptops tot televisies, koffiemachines en witgoed. Voor de nieuwe winkel zoekt Coolblue ongeveer 25 medewerkers, vooral verkoopmedewerkers.

Coolblue richt de vestiging in volgens zijn vernieuwde winkelconcept. Naast verkoop en advies biedt de winkel ook afhaling van online bestellingen en service na aankoop. Via QR-codes in de Coolblue-app kunnen bezoekers producten in de winkel vergelijken. “Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even uitproberen”, zegt Arne Van Verdegem, countrymanager van Coolblue België.

Sint-Niklaas wordt de derde nieuwe Belgische winkel van Coolblue in 2026. In februari opende de retailer al een vestiging in Drogenbos. Later dit jaar volgt ook Gosselies. En daar stopt het niet, want Coolblue ziet naar eigen zeggen ruimte voor minstens tien extra winkels in België. “We zijn op zoek naar geschikte winkellocaties in de grote Belgische steden”, zegt Van Verdegem. “Zo zoeken we naar geschikte panden van zo’n 1.000 à 1.500 vierkante meter in onder andere Brussel en Leuven.”