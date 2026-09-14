Aldi België introduceert on-the-go-aanbod onder de vijf euro

Aldi lanceert in zijn koelmeubels een selectie van een veertigtal artikelen voor onderweg, waaronder wraps, pasta- en maaltijdsalades, gekoelde dranken en smoothies. Geen enkel product kost dus meer dan vijf euro.

Klanten vinden meteen wat ze nodig hebben

In de koeling van de meeste Belgische winkels van Aldi komt een aparte selectie van een 40-tal producten die klanten makkelijk kunnen meenemen en meteen consumeren. Het aanbod gaat van wraps en pastasalades tot voorgesneden fruit, sapjes, ijskoffies en gekoelde dranken, telkens voor minder dan 5 euro.

Het gaat om zo’n 25 bestaande producten en een 15-tal gloednieuwe artikelen. Vooral binnen gekoelde dranken komen er heel wat nieuwigheden bij, met onder andere River-collageendrank met vlierbloesem, gekoelde koffies onder het huismerk Barissimo, smoothies en verse vruchtensapjes.

​“Met dit nieuwe aanbod willen we het onze klanten vooral makkelijk maken op momenten waarop er weinig tijd is”, zegt inkoopdirecteur Natalie Duthoy. “Dat kan een lunch tijdens de werkdag zijn, iets voor onderweg naar school of een drankje voor op de trein. We brengen die producten nu duidelijk samen in de koeling, zodat klanten meteen vinden wat ze nodig hebben.”