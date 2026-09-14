Aldi opent de jacht op Lidl in Spanje

Aldi Nord trapt in Spanje het gaspedaal in. De discounter wil er in vijf jaar 200 winkels bij en groeit voor het tweede jaar op rij met dubbele cijfers op vergelijkbare basis. Dit boekjaar lonkt een omzet van 2,8 miljard euro.

Lidl blijft de maatstaf

Sinds 2019 breidde Aldi zijn Spaanse netwerk met ongeveer 200 winkels uit tot 508 vestigingen. In de komende vijf jaar moeten er nog eens 200 bijkomen. Daarmee zou de discounter qua winkelaantal ongeveer op het huidige niveau van rivaal Lidl uitkomen. Dit jaar plant Aldi een dertigtal openingen, net als in 2027.