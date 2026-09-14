Zondag wordt al volwaardige boodschappendag

Belgen doen steeds vaker boodschappen op zondag. Goed voor supermarkten en buurtwinkelketens, maar zelfstandige bakkers, slagers en andere speciaalzaken verliezen al omzet.

Twee derde gestegen

In de eerste zeven maanden van 2026 was zondag goed voor 5,7% van de Belgische aankopen van dagelijkse consumptiegoederen, zo blijkt uit cijfers van YouGov die Le Soir publiceerde. In dezelfde periode van 2025 bedroeg dat aandeel 5,1%, tegenover 4,5% in 2024. YouGov verwacht dat het aandeel de komende jaren verder kan stijgen tot ongeveer 7% van alle aankopen van dagelijkse consumptiegoederen.