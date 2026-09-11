[Filet Pur] Poging elfendertig

Koffie is de toverdrank die het Gele Gevaar naar de top moet leiden, terwijl de concurrentie zich verliest in banale bijzaken als onafhankelijke buurtwinkeltjes of hippe streetfoodbars. Toch even bij de les blijven, met deze Filet Pur.

Op de koffie

Koffiedrinken: ziedaar één van de grote prioriteiten van Anrico Maat, directeur België bij het Gele Gevaar. Geen Jumbo’s koffie evenwel: de man laat zich graag uitnodigen bij ondernemers van concurrerende ketens om er, zoals het een echte Nederlander past, onder het genot van een gratis bakkie Carrefour Extra, Delhaize Dessert of Graindor Mild bij te praten over de krappe marges en moordende concurrentie op de Belgische foodretailmarkt. Althans, dat onthield ik toch uit het aangename en leerrijke gesprek dat ik afgelopen week met de man mocht hebben in de winkel in Sint-Pieters-Leeuw.