De innovatiemotor draait volop bij Carrefour België

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

© RetailDetail

Met een vernieuwd non-foodaanbod, gezonde snacks, artisanale maaltijden, smaken uit de wereldkeuken en verschillende “combo deals” hoopt Carrefour dit najaar de Belgische shopper te verleiden.

Non-food leeft op

Jaarlijks vernieuwt Carrefour België wel een kwart van het assortiment, in functie van de snel wijzigende consumptietrends. Een staalkaart toonde de retailer deze week in Brussel op zijn traditionele najaarsbeurs. De focus ligt op gemak, gezondheid en welzijn, schoonheid en verzorging, en uiteraard op TikTok-hypes. Ook heeft de retailer oog voor het ietwat schizofrene bestedingsgedrag van consumenten die enerzijds besparen en anderzijds graag geld uitgeven aan kleine verwennerij – een patroon dat ook bekend staat als “spaving”, een samentrekking van spending én saving.

Goed nieuws meldt het bedrijf vanuit de hypermarkten, die heropleven, onder andere dankzij de zondagsopeningen en een drastische assortimentsvernieuwing op de non-food afdeling, waar televisietoestellen plaats ruimen voor categorieën met meer potentieel, zoals de “Kidult”-trend (speelgoed voor volwassenen) met Lego en popcultuur-items voor de “geeks”. Hoge verwachtingen zijn er voor de lancering van Grand Theft Auto VI, in november. Ook een nieuw aanbod decoratie werkt goed, mogelijk mede door het wegvallen van concurrenten als Casa en Leen Bakker. De hypermarkten die de conversie al achter de rug hebben, zien tot 5% hogere omzetten vergeleken met de andere winkels.

Gezond snacken

In voeding breidt Carrefour het assortiment wereldkeuken verder uit, onder andere met currypasta’s onder het huismerk. Er komen flink wat nieuwe en vooral niet-alcoholische dranken in de rekken, waaronder bijkomende referenties kombucha naast functionele en energiedranken. Bij de verschillende nieuwe chocoladesmaken onder het huismerk ligt er ook een Dubai variant – maar komt die niet rijkelijk laat? Suikervrij is het zoetwarengamma Sweet Switch. Carrefour wil overigens een “gezonde checkout” promoten, met meer verantwoorde impulsproducten.

De retailer lanceert proteïnerepen onder eigen merk maar ook de nieuwe gezonde snackreep Amanda (samentrekking van amandel en dadel), ontwikkeld door radiopresentatrice Eva De Roo met Michiel Van Meervenne van Kriket. Een primeur is Recolt, de eerste biologische haverdrink met uitsluitend Belgische ingrediënten. De proteïnerage breidt zich intussen ook uit naar het petfood-assortiment, zien we. Zo baasje, zo hond.

Artisanale maaltijden

In de afdeling verse bereide maaltijdoplossingen, die volgens Carrefour met dubbele cijfers blijft groeien, verschijnt een nieuw submerk: Atelier C wil een premium gepositioneerde, artisanale aanvulling zijn op de maaltijden onder Carrefour-merk enerzijds en de vers in huis bereide maaltijden in heel wat franchisewinkels anderzijds. Er zijn 35 referenties beschikbaar, zowel voorgerechten, maaltijden als desserts, bereid door het Brugse Be Food.

Trots is Carrefour ook op een nieuw assortiment ontbijtproducten met overnight oats, skyr en chia, en op het premium gamma aperitiefhapjes Piko. In het groentemeubel verschijnen “ready to cook” groentemixen. Ook nieuw is de “wok combo deal”: shoppers kiezen een groentemix, noedels en saus voor een vaste prijs, en voegen dan een proteïne naar keuze toe. Zelfde “pick & mix” principe bij de salades, waar je een groene salade met topping en dressing kan combineren.

Intelligente winkelwagen

Naast deze nieuwe producten lanceert Carrefour ook innovaties op andere fronten. Zo gaat de retailer in Waterloo de intelligente winkelwagentjes van het Amerikaanse Instacart testen. Ook de Franse app Pikkopay, een scan & go-oplossing waarmee shoppers files aan de kassa’s kunnen omzeilen, krijgt een test.

Bovendien slaat Carrefour de handen ineen met grossier Trendy Foods voor de lancering van een nieuw uithangbord in België: Shopeez, een concept voor kleine en “vrije” buurtwinkels, nachtwinkels, pompshops, campingwinkels… Geen franchise, wel een licentieovereenkomst naar het Franse voorbeeld Proxi, dat al 1500 vestigingen telt.