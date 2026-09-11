Le Comptoir de Mathilde versnelt Vlaamse expansie met vijfde winkel

De Franse chocolade- en delicatessenketen Le Comptoir de Mathilde breidt snel uit in Vlaanderen. Franchisenemer Flavourtree heeft in Mechelen al zijn vijfde vestiging in minder dan een jaar geopend. Ook Brussel staat op de planning.

Vijf winkels in minder dan een jaar

Le Comptoir de Mathilde ontstond in de Provence en telt inmiddels ongeveer 150 winkels in Frankrijk met zowel chocolade en zoetwaren als Provençaalse specialiteiten zoals tapenades, mosterd, vinaigrettes en aperitiefproducten. De nieuwste winkel ligt aan de Bruul en trok volgens operations manager Véronique Dumont bij de opening meteen veel belangstelling. “Het was hier zelfs drukker dan bij onze opening in Antwerpen”, zegt ze aan Gazet van Antwerpen.