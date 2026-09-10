Carrefour en Trendy Foods lanceren Shopeez, nieuw concept voor onafhankelijke buurtwinkels

Carrefour België en conveniencegroothandel Trendy Foods slaan de handen in elkaar voor de lancering van Shopeez, een nieuwe winkelformule voor onafhankelijke buurtwinkels, naar het Franse voorbeeld Proxi. De eerste tien winkels zijn intussen al geopend.

Bestellen per stuk

Bij uitbaters van zelfstandige buurtwinkels, pompshops, campingwinkels en travel retail locaties bestaat al langer de vraag naar een wat professioneler ondersteuning zonder dat ze hun onafhankelijkheid dienen op te geven. Vaak bevoorraden ze zich in cash & carry-groothandels. Met een aangepaste service in samenwerking met Trendy Foods wil Carrefour dit nog onontgonnen marktsegment bedienen.

Winkeliers die een licentieovereenkomst tekenen met Shopeez, krijgen via Trendy Foods toegang tot een ruim assortiment van meer dan 15.000 referenties, waaronder ook meer dan duizend producten van de huismerken Carrefour en Simpl. Trendy Foods zorgt voor de praktische logistiek en een eenvoudig bestelsysteem dat is afgestemd op kleine winkels met weinig opslagruimte: zo kunnen uitbaters zelfs per stuk bestellen, wat bij Carrefour niet mogelijk is. De groothandelaar biedt ook category management advies.

Ambitie: 100 winkels

Carrefour zorgt voor het ontwerp en de realisatie van de huisstijl in de winkels. De retailer biedt ook ondersteuning met de winkeluitrusting tegen voordelige prijzen. Uitbaters kunnen hun kassasysteem behouden, of een kassasysteem leasen via Trendy Foods. Bovendien kunnen ze bijkomende diensten aanbieden, zoals afhaalpunten.

De eerste 10 Shopeez-winkels zijn intussen als pilootproject geopend. Carrefour en Trendy Foods hebben de ambitie om op termijn te groeien naar een netwerk van 100 winkels. De focus ligt op minimarkten tussen 50 en 250 m², zowel in stedelijke als landelijke gebieden. De inspiratie voor het nieuwe concept komt uit Frankrijk: daar heeft Carrefour intussen al meer dan 1.500 winkelpunten met het vergelijkbare uithangbord Proxi.