Nestlé verhoogt prijzen door oplopende kosten Midden-Oosten

Nestlé verhoogt prijzen, past recepturen aan en schrapt producten waarvoor consumenten niet genoeg willen betalen. Naar eigen zeggen noodgedwongen, want volgens topman Philipp Navratil jaagt het conflict in het Midden-Oosten de kosten voor energie, transport en grondstoffen de lucht in.

Hogere kosten voor iedereen

De oorlog met Iran raakt de omzet van Nestlé rechtstreeks maar beperkt. Het Midden-Oosten is goed voor ongeveer 2 tot 3% van de circa 90 miljard Zwitserse frank (95 miljard euro) jaaromzet van de voedingsgroep. Toch wegen de indirecte gevolgen volgens CEO Philipp Navratil door.