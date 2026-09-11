Tesco voert strijd tegen ultrabewerkt voedsel op

De Britse supermarktketen Tesco bant meer dan honderd additieven uit zijn huismerken, op vraag van klanten die gezonder willen eten en minder ultrabewerkte voeding willen consumeren.

Strengere regels

Tesco zet zich in voor meer transparantie rond ultrabewerkt voedsel, omdat klanten eenvoudigere, herkenbaardere ingrediënten op de verpakkingen willen zien. Het bedrijf meldt dat het 114 ingrediënten uit zijn huismerkproducten heeft verwijderd of het gebruik ervan beperkt – dat zijn er 49 meer dan vorig jaar. Het gaat onder andere om kunstmatige kleurstoffen, de zoetstof aspartaam en de smaakversterker mononatriumglutamaat (MSG).

Uit marktonderzoek is gebleken dat 80% van de Tesco-klanten gezonder wil eten en minder sterk bewerkte producten wil consumeren. Daarom verstrengt de retailer de regels voor zijn huismerkproducenten: zij mogen nu alleen nog goedgekeurde additieven gebruiken als deze strikt noodzakelijk zijn voor de voedselveiligheid, kwaliteit of houdbaarheid – en dan enkel in zo klein mogelijke hoeveelheden, meldt The Grocer.

Geen concessies op smaak of kwaliteit

Tesco heeft naar eigen zeggen de afgelopen acht jaar hard gewerkt aan het herformuleren van zijn producten, zonder in te boeten aan smaak of kwaliteit. Daarbij bant de supermarktketen niet alleen additieven, maar verhoogt ze ook het gehalte “positieve” voedingsstoffen in de producten, door bijvoorbeeld groenten, fruit en voedingsvezels toe te voegen.

De retailer stelt dat 65% van zijn voedingsverkopen in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland nu als gezond wordt aangemerkt, terwijl de verkoop van groenten en fruit sinds 2022 met 10% is gestegen. Ook andere Britse foodretailers nemen gelijkaardige initiatieven. Zo heeft Marks & Spencer vorig jaar het submerk “Only” gelanceerd, een aanbod met een minimum aan ingrediënten.