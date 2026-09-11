Heineken wil meerderheidsbelang in hard seltzer-merk Stëlz

Heineken wil zijn minderheidsparticipatie in het drankenmerk Stëlz verhogen naar een meerderheidsbelang. Een volledige overname is momenteel niet het plan, benadrukt de brouwer.

Diversificatie

Heineken nam in 2024 een minderheidsbelang in de producent van hard seltzer, drankjes op basis van bruiswater, alcohol en fruitsmaken. Nu wil de Nederlandse brouwer zijn belang verhogen: daarover loopt een goedkeuringsprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt. Details over de geplande transactie geven de bedrijven daarom nog niet. Hoe groot het belang is dat Heineken wil nemen, is dus niet bekend, maar om een volledige overname gaat het niet.