Carrefour België test slimme winkelkar van Instacart

Carrefour België gaat die de door AI aangestuurde Caper-winkelwagentjes van het Amerikaanse Instacart testen. De slimme karretjes beloven het gemak van online winkelen naar de fysieke supermarkt te brengen.

Winkelgemak en commercieel potentieel

De intelligente winkelkar, aangepast naar de huisstijl van Carrefour, was deze week al te zien op de najaarsbeurs van de retailer, waar wel meer opmerkelijke innovaties werden voorgesteld. De retailer gaat de Caper Cart van Instacart testen in twee winkels in Waterloo: één eigen filiaal (de hypermarkt) en één gefranchiseerde Carrefour Market.

De door AI aangestuurde winkelwagentjes herkennen artikelen automatisch zodra shoppers ze in het wagentje plaatsen. Verse producten worden automatisch gewogen. Het aanraakscherm toont het totaalbedrag van het winkelmandje om klanten te helpen binnen hun budget te blijven. Betalen kan eenvoudig bij een aangepaste zelfscankassa. Zo verbetert de technologie het winkelgemak. Daarnaast bieden de wagentjes potentieel voor gepersonaliseerde advertenties, productaanbevelingen, aanbiedingen en gamification, wat ook de omzet moet verhogen.

Eerder deze zomer maakte ook de Britse supermarktketen Morrisons bekend dat het de Caper-winkelwagentjes in gebruik neemt in een supermarkt in Preston, in het noordwesten van Engeland. Ook Amazon heeft een slimme winkelwagen, de Dash Cart. In België ontwikkelde Colruyt in eigen huis een gelijkaardige “Smart Cart” die al getest wordt in winkels in Halle, Kessel-Lo en Waterloo.