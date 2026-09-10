[In Beeld] Delhaize lanceert streetfoodconcept in Luxemburg

“Cravy” is de naam van het nieuwe foodserviceconcept van Delhaize, dat focust op vers bereide en kant-en-klare street food. Na een pilootvestiging in Belval volgen dit jaar nog twee Brusselse testwinkels, met het oog op een verdere uitrol.

Van ontbijt tot avondmaal

Een blikvanger in de recent gerenoveerde Delhaize supermarkt in het Luxemburgse Belval is het gloednieuwe foodserviceconcept Cravy, dat woensdagavond werd onthuld. De retailer wil naar eigen zeggen inspelen op veranderende eetgewoonten en de groeiende behoefte aan kwaliteit, snelheid en gemak. Het concept biedt klanten een gevarieerd aanbod van kant-en-klare streetfood, vers bereid en voor elk moment van de dag, van ontbijt tot avondmaal.

Cravy is opgebouwd als een modulaire foodmarkt waarin verschillende culinaire universums samenkomen: van de Amerikaans en Italiaanse keuken tot Libanees, Tex-Mex en Aziatisch, aangevuld met een Bakery Café waar klanten kunnen genieten van bagels, croissants, rolls, vegan toasts en croffels (wafels van croissantdeeg, een hype die de wereld verovert vanuit Zuid-Korea, red.).

Op termijn naar 150 tot 200 winkels

Hoe het werkt? Klanten plaatsen hun bestelling via kiosken in de winkel en ontvangen een sms wanneer de bestelling klaar is om af te halen aan de toonbank. Dankzij de modulaire en flexibele opbouw kan Cravy worden geïntegreerd in zowel grote als kleinere winkels, en kan het concept worden afgestemd op de beschikbare ruimte en de lokale context.

Belval is een eerste test. Tegen het einde van het jaar volgen ook twee Delhaize-winkels in Brussel. Daarna wordt het concept verder verfijnd op basis van de opgedane ervaringen, met het oog op een gefaseerde uitrol naar 150 tot 200 winkels binnen het Delhaize-netwerk in België en Luxemburg.