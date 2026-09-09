Jumbo: stijgend marktaandeel in Nederland, sterke vergelijkbare groei in België

In Nederland realiseert Jumbo Supermarkten in de eerste helft van 2026 een trendbreuk, met een marktaandeel dat weer boven de 20% stijgt. In België gaat de keten prat op een sterke vergelijkbare omzetgroei.

Jumbo groeit sterker dan de markt

De consumentenomzet van Jumbo groeide in de eerste helft van het jaar met 4% naar afgerond 6 miljard euro, meldt het bedrijf. Dit resultaat steekt positief af tegen de algehele marktgroei van 2,1% in Nederland. Het aantal klanten per week steeg met 3,4% en ook hun waardering nam toe. De Jumbo NPS (Net Promotor Score), een belangrijke indicator voor klanttevredenheid, steeg met 2,3 punten tot 40,7 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het marktaandeel van het eerste halfjaar kwam uit op 20,0% en laat een positieve trendbreuk zien, want de afgelopen maanden blijft het boven de 20%.

De Belgische omzet steeg met 28% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarvan is 14,9% toe te schrijven aan vergelijkbare groei, in de bestaande winkels, zegt directeur België Anrico Maat in een interview met RetailDetail. Het marktaandeel groeide mee en kwam in bepaalde weken voor het eerst boven de 2% uit.

Belgische klanten waarderen de Jumbo formule vanwege de scherpe prijzen, het kwalitatief hoogstaande en lokaal relevante assortiment en de uitstekende service. Die waardering blijkt ook uit het meest recente Belgische Zomerrapport van YouGov, waarin klanten Jumbo beoordelen met een 8,1. Aan het einde van het eerste halfjaar telde België 47 Jumbo winkels en eind augustus opende de 48ste winkel, in Mortsel.

“Positieve energie”

“Overal in Nederland en België waar ik met collega’s en ondernemers spreek, merk ik dat er weer een positieve energie door Jumbo gaat en dat het vertrouwen in de toekomst terug is”, zegt Jesper Højer, CEO van Jumbo Supermarkten. “Dat is precies wat we voor ogen hadden met onze aangescherpte strategie: een toekomst waarin positiviteit, warmte, lef en kwaliteit nog sterker zichtbaar zijn voor collega’s, klanten en leveranciers. Hoewel we deze strategie pas een half jaar geleden hebben gepresenteerd, zien we nu al de eerste resultaten.”

In de eerste helft van het jaar heeft Jumbo tien nieuwe winkels geopend en ongeveer negentig bestaande winkels verbouwd en vernieuwd, met nog meer aandacht voor vers, gemak en een overzichtelijk assortiment. Nieuwe technologie, waaronder AI, helpt de retailer om sneller, slimmer en eenvoudiger te werken, bijvoorbeeld door voorraden beter te beheren en logistieke processen efficiënter in te richten. Daarnaast blijft Jumbo scherp inkopen. De kostenbesparingen die hieruit voortkomen, worden direct geïnvesteerd in voordelen voor de klant, aldus nog het bedrijf.

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Op 16 september spreekt Anrico Maat, directeur Jumbo België, op het event Captains of Retail van RetailDetail, in Brussel. Ook ondernemer Bart Verhaeghe, drijvende kracht achter het retailproject Broeklin, neemt dan het woord. Het is een besloten avond op uitnodiging voor C-level retailers — geen open inschrijving. Bent u retailer en mag u niet ontbreken? Laat het ons weten.