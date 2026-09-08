Clarebout wil aardappelfabriek in Moeskroen sluiten

Clarebout Potatoes wil de productie op zijn site Moeskroen 1 volledig stopzetten. De producent van diepgevroren aardappelproducten wijst op overcapaciteit, oplopende kosten en toenemende concurrentie. Tot 392 banen zijn bedreigd.

Vraag blijft achter op capaciteit

Volgens Clarebout ligt de huidige productiecapaciteit ongeveer 14 tot 20% hoger dan de verwachte marktvraag. Daardoor draagt het bedrijf vaste kosten voor capaciteit die het niet volledig benut. Tegelijk neemt de concurrentiedruk toe.

Moeskroen 1 komt als eerste in het vizier omdat ze de kleinste productiesite binnen de groep is en met oudere installaties werkt. Daardoor liggen zowel de kosten per ton als de operationele efficiëntie er volgens Clarebout ongunstiger dan in de andere fabrieken.

Met de sluiting wil het bedrijf zijn productiecapaciteit dichter bij de vraag brengen. Clarebout zegt tegelijk verder te willen investeren in zijn overige vestigingen, onder meer om de efficiëntie en productkwaliteit te verbeteren.

Nog geen definitieve beslissing

Clarebout benadrukt weliswaar dat er nog niks definitief is: het bedrijf heeft de onderhandelingen met de werknemersvertegenwoordigers opgestart, dus zij kunnen het voorstel nu beoordelen, vragen stellen en alternatieven aandragen. Bij groen licht, bouwt de productie op de site geleidelijk af. Tot 392 medewerkers kunnen dan worden getroffen.

Clarebout Potatoes stelt samen met zijn dochterondernemingen ongeveer drieduizend mensen tewerk in België en Frankrijk. Sinds 2025 behoort het bedrijf tot het Amerikaanse voedings- en landbouwconcern Simplot Company.