Mondelez vervangt plastic door papier in koekjesverpakkingen

Mondelēz International vervangt de plastic schaaltjes in koekjesverpakkingen door 100% FSC-gecertificeerde papieren schaaltjes. Zo bespaart de fabrikant jaarlijks meer dan 2.200 ton nieuw plastic, een vermindering met ongeveer 80% vergeleken met de eerdere plastic verpakkingen.

Acht merken, 115 producten

De papieren schaaltjes worden geïntroduceerd voor meer dan 115 producten in 25 Europese markten, waaronder de Benelux, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje en de Scandinavische landen. Acht merken zijn betrokken: LU, Milka, Granola, Cadbury, Marabou, Chips Ahoy!, Lacta en Freia. Dit is het grootste duurzaamheidsinitiatief voor verpakkingen dat ooit werd gerealiseerd binnen de Europese koekjescategorie van Mondelēz International, zegt het bedrijf. Het heeft betrekking op 28.000 ton koekjes op jaarbasis.

Ook in de Benelux neemt Mondelēz International initiatieven op het vlak van duurzame verpakkingsinnovatie. Zo schakelde TUC over naar een monomateriaalverpakking, goed voor een vermindering van ongeveer 30% plastic per verpakking en een jaarlijkse besparing van zo’n 200 ton plastic. Daarnaast werd het volledige assortiment Côte d’Or Mignonnette overgezet naar een duurzame buitenverpakking zonder plastic en met 25% minder karton per verpakking, goed voor een totale besparing van ongeveer 17 ton plastic. Voor de Côte d’Or Mini Bouchée werd de folieverpakking vervangen door een kartonnen verpakking, wat jaarlijks ongeveer 7 ton plastic bespaart in vergelijking met de vorige verpakking.

Die inspanningen maken deel uit van een bredere Europese verpakkingsstrategie, waarbij vandaag al 98% van de verpakkingen recycleerbaar is en de plastic verpakkingsvoetafdruk met 11,5% werd verminderd, aldus Mondelēz International.