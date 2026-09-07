België - NL
België - NL
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Geschreven door Pauline Neerman
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Nederlandse supermarkten lijden onder grenswinkelen

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Food7 september, 2026
Shutterstock.com

Prijsverschillen duwen Nederlandse consumenten steeds vaker de grens over, vooral voor brandstof, verzorgingsproducten en dagelijkse boodschappen. Zelfs retailers die niet pal aan de grens liggen, voelen meer en meer impact.

Voor één koopje de grens over

Nederlandse consumenten winkelen vaker in België en Duitsland omwille van de prijsverschillen. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas en Panteia in opdracht van MKB-Nederland, VNO-NCW en verschillende brancheorganisaties. In Nederlandse grensgemeenten gaat 72% van de consumenten minstens één keer per maand speciaal naar België of Duitsland om aankopen te doen. Over heel Nederland bedraagt dat aandeel bijna 20%.

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