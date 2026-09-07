Maash haalt 12 miljoen euro op voor vleesvervangers uit schimmel

De Brusselse start-up Maash haalt 12 miljoen euro op om de productie van mycoproteïne, eiwitten uit de worteldraden van schimmels, op te schalen. Vanaf midden 2027 moeten de eerste producten met de vleesvervanger in de winkelrekken liggen.

Midden 2027 op de markt

Maash produceerde intussen enkele tonnen mycelium en testte de toepassingen als alternatieve eiwitbron met voedingsproducenten. Nu is de start-up met onderzoekslabo in Anderlecht klaar voor de opschaling naar industriële productie, zegt medeoprichter Gaspard Gilbert aan De Tijd.