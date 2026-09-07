Delhaize bouwt nieuw versmagazijn en wil logistiek werk hervormen

Delhaize trekt 120 miljoen euro uit om zijn logistieke capaciteit uit te breiden. De supermarktketen bouwt onder meer een nieuw distributiecentrum voor verse producten in Zellik. De investering levert naar verwachting 130 nieuwe vaste banen op, maar ook een arbeidshervorming.

Capaciteit voor verdere groei

De retailer breidt zijn winkelnetwerk verder uit en wil tegelijk bestaande klanten vaker naar zijn winkels trekken. Daardoor dreigen het huidige logistieke netwerk en de bestaande werkorganisatie op termijn tegen hun capaciteitsgrenzen aan te lopen, aldus CEO Alexandros Boussis.