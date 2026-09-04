Delhaize brengt herbruikbare plooikrat naar de winkel

Delhaize verkoopt voortaan een herbruikbare plooikrat aan de kassa. De supermarktketen trekt zo het hergebruiksmodel dat ze al voor online bestellingen toepast door naar de fysieke winkels.

Kratten te koop

Delhaize introduceerde vorig jaar al herbruikbare rode kratten voor zijn e-commerceactiviteiten, ter vervanging van kartonnen dozen. Die blijven eigendom van de retailer en circuleren tussen Delhaize en zijn online klanten. Inmiddels zijn volgens het bedrijf meer dan 700.000 exemplaren in omloop.

Nu komt er ook een groene boodschappenkrat: die kost 7,99 euro en bestaat voor minstens 98% uit gerecycleerde kunststof. De retailer becijfert dat het systeem jaarlijks ongeveer 1.205 ton karton uitspaart, wat volgens Delhaize overeenkomt met ongeveer 14.000 bomen. . Met de introductie probeert de keten het gebruik van draagtassen verder terug te dringen en materialen langer in omloop te houden.

Alternatief voor draagtas

De twee krattypes vervullen wel een verschillende functie. Delhaize neemt de rode e-commercekratten na levering opnieuw mee en zet ze in voor volgende bestellingen. De groene variant wordt eigendom van de klant en vormt vooral een alternatief voor herbruikbare boodschappentassen

“De positieve ervaringen met onze herbruikbare e-commercekratten tonen aan dat hergebruik perfect hand in hand kan gaan met gebruiksgemak. Daarom trekken we diezelfde logica vandaag door naar onze fysieke winkels, met een oplossing die klanten zelf kunnen aankopen en telkens opnieuw kunnen gebruiken”, zegt Tessa Deryck, verantwoordelijke voor afval- en verpakkingsreductie bij Delhaize.