Gus Foods wil slimme koelkasten landelijk uitrollen

Gus Foods, dat met zijn slimme koelkasten met verse maaltijden een alternatief voor bedrijfsrestaurants in de markt zet, vindt nieuwe financiering om een landelijke uitrol te versnellen.

“Goed eten op kantoor is geen extraatje”

Gus Foods, dat vandaag bijna 5.000 unieke klanten per maand bedient en in 2025 een omzet van meer dan 1,5 miljoen euro realiseerde, haalt 500.000 euro op bij zijn bestaande investeerders, aangevuld met bankfinanciering. Tegelijk wordt Lore D’Hooghe, zes jaar lang COO bij Foodbag, benoemd tot bestuurder. Oprichter Andreas De Ridder gelooft in het potentieel: “Dat onze bestaande investeerders opnieuw instappen, zegt genoeg over waar we staan”, zegt hij. “We weten intussen goed wat een locatie kost en wat ze opbrengt. Nu is het een kwestie van dat over heel het land te herhalen.”

Waar het gat in de markt zit? De klassieke bedrijfskantine is sinds de coronacrisis nooit helemaal hersteld, terwijl werkgevers zoeken naar manieren om werken vanop kantoor aantrekkelijker te maken. Met schommelende kantoorbezetting zijn grote keukens moeilijker rendabel te houden. “Daarbij wordt de impact van een kwalitatieve (middag)pauze onderschat. Voor veel mensen is dat het enige moment waarop ze echt even kunnen loskomen van hun werk en met collega’s praten over informele zaken”, zegt De Ridder. “Goed eten op kantoor is geen extraatje, het is een van de weinige concrete hefbomen die een werkgever heeft op hoe mensen zich voelen tijdens hun dag.”

Rendabel vanaf 50 medewerkers

De koelkast van Gus Foods staat in het gebouw zelf en is de hele dag open. Het assortiment dekt elk moment van de werkdag: snacks en ontbijt, dranken, broodproducten, salades en warme maaltijden, van Belgische producenten en lokale leveranciers. Werknemers betalen via hun mobiele app, ook met maaltijdcheques. Door de inzet van machine learning en AI kan Gus Foods het aanbod optimaliseren en voedselverspilling beperken.

De koelkast is rendabel te plaatsen vanaf ongeveer 50 medewerkers op één locatie, en werkt ook in gebouwen met meerdere huurders, waar de bewoners samen het nodige volume halen. Sinds kort werkt het bedrijf samen met Sodexo, de grootste speler op het vlak van catering en facilitaire diensten in België.