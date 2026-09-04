[Filet Pur] Zever in pakskes

Terwijl de temperaturen buiten weer zakken, dreigt oververhitting qua promogeweld, al spreken prijsvergelijkingen elkaar zomaar tegen. Filet Pur ziet hoe een ongeduldige marktleider resoluut gaat voor een strategie van voldongen feiten.

Broodje gebakken

Met voorsprong meest gelezen afgelopen week, tot onze eigen stomme verbazing: het nieuws dat de grootste bakkerijketen van Vlaanderen te koop zou staan. Aernoudt is de naam: daar is geen marketeer of copywriter over gegaan. Maar wel al goed voor vijftig winkels en twee ateliers. Liefst 15.000 broden, 30.000 koffiekoeken en 9.500 taartjes gaan er over de toonbanken op een goeie dag. Met een AI-tool die voorspelt wat elke vestiging morgen zal verkopen. Sterk. Het broodje van de eigenaars is gebakken.