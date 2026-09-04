Colmar-broers lanceren nieuw restaurantconcept Crunch voor jongeren

De familie achter restaurantketens Colmar en Crocodile zet opnieuw in op fastfood. Met Crunch lanceren CEO David en COO Devigné Van den Weghe een nieuw takeawayconcept voor jongeren en studenten. De eerste drie vestigingen openen de komende weken in Antwerpen en Gent.

Fastfood-alternatief

Crunch richt zich op een stedelijk publiek van 12 tot 25 jaar en serveert (halal) rijstgerechten met toppings als kip, zalm, scampi of bakbanaan. Het concept is geïnspireerd op een fastfoodtrend uit Frankrijk, vertelt Devigné Van den Weghe aan GVA. De zogenoemde ‘crousty’s’ kosten tussen 8,95 en 16 euro. CEO David Van den Weghe positioneert Crunch zo nadrukkelijk tegenover klassieke fastfoodformules: “Crunch biedt een gezond alternatief voor bijvoorbeeld pizza, hamburgers en taco’s.”