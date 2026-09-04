Lidl heeft nu 13.000 filialen wereldwijd

Met de opening afgelopen donderdag van een 1200 m² grote supermarkt in Raunheim, niet ver van Frankfurt in de Duitse deelstaat Hessen, bereikte Lidl de kaap van 13.000 actieve filialen wereldwijd.

“Uniek succesverhaal”

De retailer viert deze mijlpaal met een driedaags openingsprogramma voor de buurtbewoners, met app-kortingen, entertainment en productpresentaties. De discounter, goed voor een omzet van 140 miljard euro, heeft winkels in 32 landen, waarvan meer dan 3.250 vestigingen in Duitsland. Op de thuismarkt ligt de strategische focus voor expansie momenteel op middelgrote steden en metropolen.

“13.000 vestigingen wereldwijd staan voor een uniek succesverhaal, dat we hier in Raunheim met veel inzet voortzetten”, benadrukt Friedrich Fuchs, voorzitter van de directie van Lidl Duitsland. “We combineren wereldwijde expansiekracht met betrouwbare lokale nabijheid. Onze ambitie blijft duidelijk: we willen alle klanten overal een eenvoudige, moderne winkelervaring en topkwaliteit tegen de best mogelijke prijs bieden.”