Voedingsketen is “onvoldoende voorbereid” op uitzonderlijke El Niño

De huidige El Niño kan uitgroeien tot de sterkste in decennia. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor grote gevolgen voor neerslag, hitte en overstromingen. Voor de voedingsindustrie dreigen mislukte oogsten, maar ook duurdere grondstoffen, logistieke verstoringen en nieuwe druk op al (te) kwetsbare toeleveringsketens.

Extreem weer tot februari

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) verwacht dat de huidige El Niño de komende maanden verder aan kracht wint. De kans dat het weerfenomeen tot februari 2027 aanhoudt, ligt volgens de organisatie ondertussen al op bijna 100%. De effecten zouden tegen het einde van dit jaar het sterkst kunnen worden. “Deze uitzonderlijke El Niño vraagt om uitzonderlijke voorbereiding en reactie”, waarschuwt WMO-secretaris-generaal Celeste Saulo.