Aldi Süd neemt belang in Filipijnse discounter

Aldi Süd neemt een minderheidsbelang in de Filipijnse supermarktketen Dali. De discounter zet hiermee een nieuwe stap in Azië, waar het bedrijf tot nu toe enkel in China actief was.

Grote overeenkomsten

Aldi Süd heeft een minderheidsbelang verworven in de Filipijnse supermarktketen Dali, die met ongeveer 1.300 winkels een van de snelst groeiende voedingsdiscounters van het land is. Details over de omvang en de aankoopprijs van het belang geven de betrokken bedrijven niet, meldt Lebensmittel Zeitung.

Voor Aldi gaat het om een strategische investering in een retailer die in zijn bedrijfsvoering en concept grote overeenkomsten toont met het eigen harddiscountmodel. Het Duitse bedrijf wil de verdere groei van de keten ondersteunen. Daarbij blijft het lokale management ongewijzigd. Volgens Aldi Süd vormen de Filipijnen een aantrekkelijke, sterk groeiende markt die potentieel biedt voor het bedrijfsmodel van een harddiscounter.

Aldi Süd heeft zo’n 7500 winkels wereldwijd, maar was in Azië tot nu toe slechts beperkt aanwezig, met een 90-tal winkels in China.