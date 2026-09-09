[Interview] “Ik drink flink wat koffie met franchisenemers van andere ketens” (Anrico Maat, Jumbo België)

Mooie vergelijkbare groeicijfers tonen dat Vlamingen de formule Jumbo omarmen, zegt directeur België Anrico Maat. Ook ondernemers zien het potentieel. Nu nog wat meer vergunningen binnenhalen: “Ik vind dat je wel héél makkelijk bezwaar kan aantekenen in België.”

Twee petten op

De sterke halfjaarresultaten van Jumbo tonen ook goede cijfers voor België, waar sinds dit voorjaar een nieuwe kapitein aan het roer staat. Tijd voor een kennismaking: “De afgelopen zes maanden heb je nog niet zoveel van me gehoord, maar dat is ook wel prima: ik ben van het dienend leiderschap”, zegt de 53-jarige Anrico Maat, die eind maart het stokje overnam van Peter Isaac als directeur België bij Jumbo.