Spar-veteraan Pim Dirckx wordt nieuwe CEO van Scapino

Scapino haalt Pim Dirckx binnen als nieuwe CEO. De voormalige operationeel directeur van Spar Nederland neemt vanaf 14 september de dagelijkse leiding over de Nederlandse schoenen- en kledingketen. Amper twee weken na het onverwachte vertrek van Adem Doymaz is zo al een opvolger gevonden.

Ruim dertien jaar Spar

Dirckx brengt vooral ervaring mee uit de supermarkt- en franchisewereld. Hij werkte ruim dertien jaar bij Spar Holding en was daar de laatste 6,5 jaar directeur Operations. Ook maakte hij deel uit van de directie van The Tosti Club en van de raad van commissarissen van Spar university. Dirckx kondigde in februari aan dat hij Spar per 1 mei zou verlaten.