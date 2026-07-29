[In beeld] Slimme winkelkar van Instacart maakt Brits debuut

Instacart

Instacart

Instacart

Instacart

Instacart

Morrisons is de eerste Britse retailer die de door AI aangestuurde Caper-winkelwagentjes van het Amerikaanse Instacart in gebruik neemt. Die beloven het gemak van online winkelen naar de fysieke supermarkt te brengen.

Verbeterd winkelgemak

In een supermarkt in Preston, in het noordwesten van Engeland, heeft Morrisons de slimme winkelwagentjes van Instacart in gebruik genomen. Tot nu toe was die Caper-winkelkar enkel aanwezig bij retailers in de VS en Australië, onder andere bij Kroger en Coles. Volgens techbedrijf Instacart, dat bekend is om z’n bezorgdienst, brengen deze wagentjes het gemak en de intelligentie van online winkelen rechtstreeks naar de winkel. De technologie helpt shoppers efficiënter te winkelen en binnen hun budget te blijven maar wil shoppen ook plezieriger maken.

De AI-aangedreven winkelwagentjes herkennen artikelen automatisch zodra ze in het wagentje worden geplaatst. Verse producten worden automatisch gewogen. Het aanraakscherm toont het totaalbedrag van het winkelmandje om klanten te helpen binnen hun budget te blijven. Aan het einde van hun boodschappenronde scannen klanten eenvoudig de barcode op het scherm van de winkelwagen bij een speciale Caper-kassa om de betaling af te ronden. Zo verbetert de technologie het winkelgemak.

Potentieel voor retailmedia

Daarnaast is er een commerciëler aspect: de wagentjes bieden retailmediapotentieel en willen via cross selling productaanbevelingen, gepersonaliseerde aanbiedingen en gamification ook de omzet verhogen. RetailDetail maakte vorig jaar al kennis met de slimme Caper winkelwagen, op de retailvakbeurs NRF Retail’s Big Show Europe in Parijs.

In België test Colruyt Group een in eigen huis ontwikkelde zelfscannende “Smart Cart” in winkels in Halle, Kessel-Lo en Waterloo. Volgens de retailer waarderen klanten vooral het feit dat ze op een efficiënte manier de wekelijkse boodschappen kunnen doen, controle houden over het budget en tijdswinst boeken. Daarnaast vinden klanten het ook gewoon leuk om met de technologie aan de slag te gaan.