Danone recupereert van babyvoedingscrisis in sterk tweede kwartaal

Danone kijkt de tweede helft van 2026 met vertrouwen tegemoet, nu het tweede kwartaal de verwachtingen al overtrof. De Franse voedingsgigant profiteerde van herstel, na de grootschalige terugroeping van babyvoeding en leveringsverstoringen door de oorlog in Iran.

Meerdere tegenslagen overwonnen

De groei was in het tweede kwartaal vooral te danken aan een omzetplus van 4,5% in de afdeling gespecialiseerde voeding. Ook de waterdivisie presteerde goed (+4,7%), mede dankzij de hete zomer in Europa, die de verkopen van Volvic een boost gaf. Danone rapporteerde een algemene prijsstijging van 2,3% in het tweede kwartaal, terwijl het volume met 1,9% steeg. Over de eerste zes maanden van het jaar klom de vergelijkbare omzet met 3,5% tot 13,93 miljard euro. Volumegroei droeg 1,7% bij, prijsstijgingen zorgden voor 1,8% meer omzet.