Krëfel start transformatieplan: vijf winkels dicht, 180 jobs in gevaar

Krëfel wil vijf structureel niet-rendabele winkels sluiten en zijn hoofdzetel en logistiek reorganiseren. Dat kan gevolgen hebben voor 180 van de ongeveer 1.100 medewerkers. Tegelijk gaat de elektroketen investeren in winkels en IT.

Verder met 64 winkels

“Krëfel wordt al enkele jaren geconfronteerd met een precaire financiële situatie in een markt waarin de concurrentie hevig is en de marges klein zijn”, zegt de retailer in een persbericht. “Zonder ingrijpende aanpassingen wordt het voortbestaan van het bedrijf bedreigd.” Die ingrijpende aanpassingen houden dus het sluiten van vijf winkels in, net als een optimalisatie van de logistiek en een reorganisatie op de hoofdzetel.