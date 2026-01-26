Miljardair Kretinsky lanceert bod op Fnac Darty

De Tsjechische investeerder Daniel Kretinsky wil meerderheidsaandeelhouder worden van Fnac Darty, om op die manier te vermijden dat de Chinese gigant JD.com via Ceconomy teveel invloed zou krijgen bij de elektroretailer.

Zorgen om JD.com

Kretinsky heeft afgelopen vrijdag de raad van bestuur van Fnac Darty op de hoogte gebracht van zijn voornemen om een “vriendelijk” openbaar overnamebod uit te brengen waarmee hij 50% van het kapitaal zou kunnen verwerven. “De raad van bestuur van Fnac Darty heeft dat bod unaniem gunstig onthaald”, laat de retailer in een persbericht weten.