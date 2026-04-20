Opvolging verzekerd bij groeiend Lab9

Apple Premium Partner Lab9 realiseerde vorig jaar een mooie omzetgroei bij een gelijk aantal winkels. Intussen maakt de volgende generatie zich klaar om het roer over te nemen bij het familiebedrijf.

Organische groei

Lab9 Group realiseerde in 2025 een omzetgroei van 3,8%, naar 163 miljoen euro. De EBITDA steeg met 4,3%, van 6,1 miljoen naar 6,4 miljoen euro. De groep dankt de groei voornamelijk aan de divisie Lab9 Stores, die een omzetstijging van 7% kende naar 116 miljoen euro, onder andere dankzij 3,8% meer bezoekers in de 31 winkels: 1,7 miljoen mensen bezochten een Lab9-Store in 2025, tegenover 1,6 miljoen in 2024.