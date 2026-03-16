“2+5 gratis” stunt van Albert Heijn verliep volgens de regels

De 2+5 stuntpromotie die Albert Heijn begin november in België lanceerde, verliep wel degelijk volgens de regels. Dat blijkt na een onderzoek van de Economische Inspectie.

Stuntactie veroorzaakte chaos

De stunt van Albert Heijn, met 2+5 aanbiedingen voor zestien producten waaronder Dreft-vaatwastabletten en Colgate-tandpasta, veroorzaakte in november heel wat commotie op de Belgische markt en ook chaos in de winkels. De voorraden raakten immers razendsnel op, waardoor shoppers teleurgesteld werden.

Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders kondigde daarom een onderzoek aan: “De acties van afgelopen week verliepen niet overal zoals het hoort. Consumenten hebben recht op duidelijke, eerlijke en haalbare kortingen. En ondernemers verdienen een markt waarin succes gebaseerd is op fair play, niet op schaalvoordeel”, benadrukte hij toen.

Geen lokvogelpraktijken

Maar nu blijkt dat de actie wel degelijk volgens de regels verliep. De keten heeft niet met verlies verkocht en er was ook geen sprake van lokvogelpraktijken, waarbij promotie wordt gevoerd met te kleine voorraden.

Toch wil de minister waakzaam blijven, zegt hij aan persagentschap Belga. “Ik wil vermijden dat grote kortingen op bepaalde producten worden gecompenseerd door andere producten in de winkel stiekem duurder te maken. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat promoties eerlijk en transparant zijn. Daarom zal ik in de toekomst onderzoeken blijven vragen naar prijszetting en promoties in de supermarktsector. Mijn prioriteit blijft dat consumenten correct worden behandeld. Kortingen zijn positief, maar ze moeten altijd eerlijk en duidelijk zijn.”