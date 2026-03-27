AB InBev zoekt opvolger voor vertrekkende voorzitter

AB InBev staat voor een wissel aan de top. Martin J. Barrington, voorzitter van de raad van bestuur sinds 2019, stapt na negen jaar op. Nu de biersector onder druk staat, kan een frisse wind van pas komen.

Niet voor meteen

Barrington, voormalig topman van tabaksproducent Altria, trad in 2015 toe tot de raad van AB InBev en werd vier jaar later voorzitter. Op verzoek van de raad verlengde hij zijn mandaat tweemaal, ondanks de interne leeftijdsgrens van 70 jaar. De 72-jarige Amerikaan moet zich nu niettemin bij de regels neerleggen.