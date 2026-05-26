Kan Krispy Kreme slagen waar Dunkin’ Donuts faalde?

Krispy Kreme waagt een nieuwe poging om Nederland warm te maken voor donuts. De Amerikaanse donutketen opent dit najaar zijn eerste vestiging in Nederland, onder leiding van dezelfde ondernemer die er eerder al met Dunkin’ probeerde – en faalde.

Zelfde bezieler

De expansie wordt geleid door Jafa Holding uit Amsterdam, eigendom van horecaondernemer Roberto Fava. Hij stond eerder ook aan het roer van de herlancering van Dunkin’ Donuts in Nederland in 2017. Vorig jaar ging de keten echter failliet, al voor de tweede keer in Nederland. Er kwam wel een doorstart met het merendeel van de vijftig winkels.