Too Good To Go redt 25 miljoen maaltijden in België

Too Good To Go heeft in België de kaap van 25 miljoen geredde maaltijden bereikt. Wereldwijd werden vorig jaar bijna 157 miljoen maaltijden van de vuilnisbak gered, aldus de app tegen voedselverspilling.

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In het wereldwijde Impact Report 2025 meldt Too Good To Go dat er vorig jaar net geen 157 miljoen maaltijden werden gered via de app. Dat komt overeen met 423.859 ton vermeden CO2e-uitstoot en 127 miljard liter vermeden onnodig waterverbruik. In België heeft bijna één op de drie de app geïnstalleerd: acht jaar na de Belgische lancering staat Too Good To Go naar eigen zeggen op 3,67 miljoen Belgische smartphones.