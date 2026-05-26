Toshifumi Suzuki, de man die 7-Eleven groot maakte, is overleden

Toshifumi Suzuki, die wordt beschouwd als de vader van de “konbini” of de Japanse gemakswinkel, is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was niet de oprichter van 7-Eleven, maar maakte de keten wel tot een wereldwijd succes.

De grootste gemaksketen ter wereld

De voormalige voorzitter van Seven & i Holdings, de groep die eigenaar is van 7-Eleven, overleed op 18 mei aan hartfalen, zo maakte het bedrijf afgelopen maandag bekend. Toshifumi Suzuki mag een monument van de moderne retail worden genoemd: hij ligt immers aan de basis van het wereldwijde succes van de bekende gemakswinkelketen, die met 85.000 vestigingen in een twintigtal landen de grootste ter wereld is.

Hij was evenwel niet de oprichter van 7-Eleven, maar opende met de retailgroep Ito-Yokado (vandaag een dochteronderneming van Seven & i Holdings) in een partnership met het Amerikaanse Southland Corporation wel de eerste Japanse vestiging in Tokio, in mei 1974. Toen de Amerikaanse eigenaar van het merk in financiële moeilijkheden belandde, in de jaren negentig, nam de Japanse groep de controle over.

Breed dienstenaanbod

Hoewel Japan al een dicht netwerk van buurtwinkels kende, werd de keten een ongezien succes dankzij een uiterst efficiënt georganiseerde logistieke keten, een breed dienstenaanbod en ruime openingsuren, zeven dagen per week. De winkels verkochten en verkopen niet alleen verse voeding, dranken, kant-en-klaarmaaltijden, broodjes en toiletartikelen, maar boden ook als eersten diensten als betalen, foto-afdrukken of het verzenden van pakjes. Zo werd 7-Eleven het typevoorbeeld van de Japanse gemakswinkel of zogenaamde “konbini”, een term die verwijst naar het Engelse “convenience”.

De invloed van Toshifumi Suzuki op het wereldwijde succes van 7-Eleven is onmiskenbaar. In nam de visionaire topman 2016 afscheid van de groep. De afgelopen jaren stond het moederbedrijf onder druk van aandeelhouders omdat de winstcijfers daalden. Een overnamebod van het Canadese Alimentation Couche-Tard ketste af. Vorig jaar kondigde de groep forse investeringen aan, met plannen om de komende vijf jaar 1.300 nieuwe vestigingen in Noord-Amerika te openen en 1.000 in Japan.