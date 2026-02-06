Ahold Delhaize start arbitrageprocedure tegen Servische prijsbeperkingen

Ahold Delhaize ondervindt grote schade als gevolg van staatsinterventie door de Servische overheid, die onder andere de marges beperkt. De retailer, die genoodzaakt is winkels te sluiten en banen te schrappen, stapt naar de Wereldbank.

“Aanzienlijke verliezen”

Sinds eind augustus beperkt de Servische overheid de winstmarges op 3000 producten tot 20%. Bovendien krijgen leveranciers vetorecht met betrekking tot het schrappen van producten en het verminderen van bestellingen. Officieel wil de maatregel consumenten beschermen tegen prijsstijgingen, maar de regel treft vooral buitenlandse ketens, die zo nauwelijks nog winst kunnen realiseren.

“Ons bedrijf behaalde in 2024 een nettowinstmarge van 4,4%, en slechts vier maanden van de regelgeving in 2025 leidden tot aanzienlijke verliezen. Om te kunnen blijven functioneren, moest het bedrijf tot nu toe de moeilijke beslissing nemen om 25 winkels te sluiten en de voor 2026 geplande investeringen op te schorten, wat leidde tot het verlies van honderden banen in Servië”, zegt Ahold Delhaize vrijdag in een persbericht.

Geen oplossing gevonden

Daarom stapt de retailer nu naar het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), een afdeling van de Wereldbank. “We hebben deze stap naar arbitrage niet lichtvaardig genomen”, zegt het bedrijf. “Deze stap volgt op maanden van intensieve inspanningen om een constructieve dialoog aan te gaan met de Servische autoriteiten om evenwichtige oplossingen te vinden die in het belang zijn van de consumenten, de economie en het investeringsklimaat op lange termijn in Servië. Ondanks deze inspanningen is er geen oplossing gevonden.”

Met de arbitrageprocedure wil Ahold Delhaize bereiken dat internationale verdragsverplichtingen worden nageleefd en dat een voorspelbaar, transparant en eerlijk investeringsklimaat wordt gehandhaafd. Delhaize Servië, het lokale merk van Ahold Delhaize, is al 25 jaar actief in het land en heeft er een netwerk van 547 winkels opgebouwd en meer dan 11.000 mensen in dienst. Daarmee is het een van de grootste particuliere werkgevers van Servië. In de afgelopen tien jaar heeft het bedrijf naar eigen zeggen 536 miljoen euro in Servië geïnvesteerd.